В Кремле вызвало недоумение внимание СМИ к термокружке Владимира Путина, из которой он пил на приеме во время саммита G20 в Осаке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что об этой кружке, которой постоянно пользуется Путин, было уже подробно рассказано несколько месяцев назад, пишет Интерфакс.

«Если вы прогуглите, то найдете наши рассказы про эту кружку год или два назад. История давняя. Странно, что только сейчас обратили на это внимание», - сказал пресс-секретарь президента, посоветовав интересующимся зайти в архив программы «Москва. Кремль. Путин».

На ужине в честь участников саммита G20 президент пил чай из своей белой термокружки, тогда как у большинства гостей было вино в бокалах. Перед президентом США Дональдом Трампом также стоял бокал, но, по наблюдениям СМИ, в нем, скорее всего, была Coca-Cola.