В Иерусалимской Православной Церкви переживают за то, что происходит сегодня в церковной сфере в Украине и надеются, что Украинская Православная Церковь «продолжит свой спасительный путь» без политических препятствий.

Фото: УПЦ

Об этом митрополит Вострский Тимофей, Экзарх Пресвятого Гроба Господня на Кипре сказал после Божественной литургии, которую он возглавил 27 июня в Свято-Успенской Почаевской лавре, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Несомненно, мы переживаем боль за то, что происходит здесь в Украине, молимся за единство Православия, но единство правильное — под канонической Церковью. Мы хотим, чтобы Украинская Православная Церковь без политических препятствий могла бы продолжить свой спасительный путь. Так что вы в правильном ковчеге. Господь да благословит вас за вашу верность Православной Церкви под духовным окормлением Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Руси», - обратился архиерей к верующим УПЦ.

От отметил, что приехал со Святой Земли именно для того, чтобы участвовать в праздновании тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

«Потому, что Блаженнейший является каноническим архиереем и пастырем Украины. Я приехал для того, чтобы порадоваться вместе с богохранимой паствой, со всеми украинцами, которые являются верными чадами этой именно канонической Церкви», — сказал митрополит Тимофей.

Владыка подчеркнул, что очень важно находится именно в «лоне истиной Православной Церкви».

«Для меня особая честь, что я сегодня имел возможность вместе с вами возносить мои молитвы Господу о мире в Церкви и я ощущал особую благодать Божьей Матери, которая всегда присутствует здесь и благословляет всех, кто приезжает поклониться святому образу Ее, — сказал он. — Мы должны быть благодарны Богу, что находимся в лоне Православной Церкви и в канонической Церкви. Потому, что там действует благодать Святого Духа, там Божья Матерь покрывает всех верующих».

Владыка рассказал, что в Иерусалиме и во Святых местах также молятся Богородице о мире во всем мире и особенно – о мире в Церкви.

«Божья Матерь находится в Иерусалиме и везде. Там особенно, где Ее Гробница, которая приняла и вместила Ее святое тело на несколько дней. Мы Ей молимся, чтобы Господь даровал мужественным верующим, которые остаются твердо на православных принципах, даровал бы свой покров».

Далее Экзарх Пресвятого Гроба Господня на Кипре пояснил, что когда есть твердая вера во Христа, тогда можно преодолеть любые трудности.

«Конечно, когда проходят трудные времена, тогда испытывается вера каждого из нас. И те, кто остаются верными Церкви Христовой, называются исповедниками. Не смотря на трудности, на гонения иногда, если мы твердо верим во Христа, мы будем держаться в правильной позиции в Церкви», — сказал иерарх.

Митрополит Тимофей передал всем присутствующим и особенно монахам, которые подвизаются в этой обители, особое благословение Патриарха Иерусалимского и всея Палестины.