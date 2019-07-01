Олег Недава, нардеп от «Блока Петра Порошенко», последние пять лет был «смотрящим» уже бывшего президента на Донбассе, пишет Vlasti.net.

Хотя Недава избирался как мажоритарщик от Донецкой области, за пять лет своей каденции он не сделал ничего для людей, которые доверились ему. Наоборот, в Раде голосовал за все, что вызывает гнев и негодование его избирателей, отмечается в материале.

Снос памятников, переименование улиц, ограничения для русского языка, уничтожение остатков здравоохранения с помощью так называемой медицинской реформы, курс на вступление в НАТО. Все это, а также все остальные зачастую идиотские инициативы Порошенко нардеп Олег Недава поддерживал. Когда надо было – даже кнопкодавил».

«А когда приказывали, мог поработать и парламентским гопником на службе порошенковской шайки – именно ему Ирина Луценко в свое время поручила выкинуть из сессионного зала одного из народных депутатов. Ее скандальная фраза «Олег, вынеси козла!» облетела все просторы интернета», - напоминают журналисты.

За такую «патриотичную» службу Порошенко назначил Недаву одним из своих личных «смотрящих» на Донбассе. Сколько Недава «отстегивал» своему «сюзерену», можно только представить, но донбасские бизнесмены прекрасно знают о непомерных аппетитах порошенковского нукера.

Ни одна даже самая маленькая торговая точка не могла открыться без «благословения» Недавы. Любой проект местные чиновники должны были согласовывать со «смотрящим» Порошенко. И поддерживал он только те проекты, с которых имел личный интерес.

Всех несогласных Недава давил с помощью местных правоохранителей, более того, пытался руками силовиков выдавить из региона всех конкурентов.

Олег Недава настолько пригрелся на финансовых потоках, что никак не хочет покидать «хлебное место». Он даже попытался отмежеваться от «сбитого летчика» Порошенко и показательно вышел из фракции БПП. Однако параллельно на Донбассе пытается использовать старые связи, чтобы переизбраться в Раду. Своих методов общения с местными элитами он не меняет – шантаж и запугивание.

Однако как раньше уже не получается. Люди на Донбассе больше не верят перевертышу, а бизнес больше не хочет платить мзду.

Тем временем появляется все больше доказательств преступлений, совершенных Недавой. Местные правоохранители уже открыто говорят, что от тюрьмы Недаву пока оберегает депутатский иммунитет, однако скоро Недава лишится неприкосновенности, поскольку вряд ли жители Славянска решат проголосовать за предателя и лицемера, - отмечается в статье.