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На сегодняшний день взрослому населению Украины присуще весьма неоднозначное отношение к своему будущему: уверенность в завтрашнем дне отсутствует у большей их части (58%), а присутствует у относительного меньшинства (42%). Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, сообщает РБК-Украина.

Как отмечают социологи, чаще всего уверенность в завтрашнем дне склонны демонстрировать молодежь, а также лица с высоким уровнем образования. Реже всего такую уверенность проявляют лица пенсионного возраста, и те, кто имеет сравнительно невысокий образовательный уровень.

Опрос проводился в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 1998 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, В мае 2019 года были удовлетворены своей нынешней жизнью 39% украинцев, в то время как 55% респондентов жизнь не удовлетворяла.
ForUm

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