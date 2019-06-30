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Кассационный суд в составе Верховного суда отклонил апелляцию внефракционного депутата Владимира Парасюка, подтвердив законность отказа Центральной избирательной комиссии регистрировать его кандидатуру на досрочных парламентских выборах.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Ну что, друзья, мы проиграли и апелляцию. Мы все сделали правильно, но судьям просто плевать на закон и справедливость. Они слышат только указания по телефону и давно не слышат людей. Никто даже не смотрел материалы дела», - написал он.

Парасюк обратился к действующему главе государства: «Господин Зеленский, вы - новый президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится, не начавшись».
ForUm

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