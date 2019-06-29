Вчера, 28 июня, в Волчанском районе Харьковской области в результате падения дерева погибла женщина еще двое отдыхающих получили тяжелые травмы, сообщает пресс-служба областной полиции.

Около 14:00 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.

В результате происшествия 48-летняя женщина умерла, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения. Они доставлены в реанимационное отделение в больницу города Харькова.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Волчанского отдела полиции. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.



