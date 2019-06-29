также в разделеПроисшествия
На Житомирщине 6-летня девочка подстрелила 10-летнюю подружку 9
С начала года утонули более 600 украинцев 12
Сутки в ООС: 32 обстрела, уничтожены 3 оккупантов 18
Сутки в ООС: 34 обстрела, ранены 3 военных 17
В Белой Церкви водитель скутера покусал патрульного 26
Из-за непогоды на Киевщине погиб человек, еще 2 – пострадали в столице 54
На Полтавщине в результате падения мотодельтаплана погибли 2 человека 35
На Сумщине жестоко избили экс-мэра Конотопа Семенихина 138
Боевики 39 раз обстреляли украинские позиции, ранены 7 военных 29
Боевики обстреляли в Авдеевке 4 частных дома 16
Сутки в ООС: 32 обстрела, ранены 7 военных 19
Кличко показал видео спасения с горящей яхты 83
Более 10 человек отравились в кафе Черкасской области 24
СБУ разоблачила банду рэкетиров 40
В Харькове неизвестные взорвали банкомат 28
На Днепропетровщине возле полигона подстрелили 15-летнего парня 38
Боевики 44 раза обстреляли украинские позиции, пострадали 4 военных 20
В Харькове облили краской памятник воинам УПА 130

Вчера, 28 июня, в Волчанском районе Харьковской области в результате падения дерева погибла женщина еще двое отдыхающих получили тяжелые травмы, сообщает пресс-служба областной полиции.

Около 14:00 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.

В результате происшествия 48-летняя женщина умерла, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения. Они доставлены в реанимационное отделение в больницу города Харькова.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Волчанского отдела полиции. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1495 грн.
10
Теги