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Более 600 граждан утонули в водоемах страны с начала года, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Только с начала с июня количество погибших составляет более 300 человек.

По данным ГосЧС, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

«Люди также не считаются со штормовыми предупреждениями и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра. Как следствие - потеря управления и звонок на «101», – говорится в сообщении.

«В разгар летних каникул увеличивается и количество погибших среди детей. Маленькие украинцы отправляются на местные ставки и копанки без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 42 маленьких жизни. Еще 10 детей удалось спасти», – подчеркнули в ГосЧС.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что отдых у водоемов и употребление алкогольных напитков - вещи не совместимые.
ForUm

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