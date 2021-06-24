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С начала первого летнего месяца на водных объектах Украины погибли 126 человек, из них - 28 детей, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Только за прошедшие сутки, 23 июня, вода унесла жизни 13 человек, из которых 1 – ребенок.

22 июня в Службу спасения поступило сообщение о том, что в с. Баркасово, Мукачевского района Закарпатской области утонул местный житель. По словам очевидцев, 16-летний парень вместе с друзьями купался в деривационном канале. Подросток, не умея хорошо плавать, бродил возле берега, и в один момент попал в несколькометровое углубление. Друзья пытались спасти его, но безуспешно. Тогда они сообщили о происшествии взрослым и вызвали экстренные службы. На место происшествия прибыли специалисты водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения и извлекли тело парня из воды, после чего передали его правоохранительным органам.

В тот же день в ГосЧС поступила информация о том, что на Днепропетровщин, в Синельниковском районе в селе Андреевка на реке Гайчур пропал ребенок. Спасатели прибыли на место происшествия и нашли тело мальчика без признаков жизни в 15 метрах от берега реки.

В то же время в Прилуках на Черниговщине, на реке  Удай спасателям удалось сохранить жизнь 32-летнего мужчины, который едва не утонул. Как выяснилось, во время купания мужчину схватила судорога. Как следствие, он попал под течение реки и начал тонуть. Спасатели, которые находились на дежурстве неподалеку от места происшествия, вытащили мужчину на берег и оказали первую доврачебную помощь.

А на Киевщине днях произошел случай, поразивший спасателей. В Госчс поступил вызов о том, что на Киевском водохранилище, между Ровжами и Лебедевкой, женщину и ребенка уносит в море на резиновой лодке. Плавсредство было обнаружено на расстоянии 4-х километров от берега. Когда спасатели добрались до него, то увидели женщину навеселе, а девочки десяти лет в лодке не было. Оказалось, ребенок выпрыгнул из лодки и поплыл к берегу самостоятельно. Ее нашли за 1 километр от лодки в воде девушка пробыла около двух часов, очень замерзла и была в крайнем упадке сил, но жива. Ребенок рассказал спасателям, что испугалась, что лодка утонет и выпрыгнула, чтобы спастись.
ForUm

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