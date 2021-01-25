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В Черкасской области спасатели вытащили из Днепра тела трех человек, провалившихся под лед в воскресенье 24 января, пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

24 января в 16:38 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в с. Бучак Каневского района, в акватории реки Днепр (примерно 250 метров от берега) провалились под лед трое людей: двое взрослых мужчин и ребенок 2010 роджння.

После сообщения о происшествии спасателями было обследовано более километра береговой линии.

С рассвета 25 января на поиски были привлечены отделения поисковых водолазно-спасательных работ и отделения беспилотных летательных аппаратов.

По состоянию 13:40 водолазы подняли на поверхность тела всех трех погибших.

Спасатели в очередной раз призывают граждан воздержаться от выхода на лед в период колебания температурных показателей.
ForUm

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