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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» старшему солдату Андрею Волосу посмертно. Об этом говорится в указе № 467/2019, который глава государства подписал 27 июня, сообщили ForUm’у в пресс-службе президента.

Военный отмечен высокой наградой за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Андрей Волос в разное время в 2015-2017 годах выполнял боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции, а в 2018-м - Операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

28 июня 2018 близ населенного пункта Пивденное Донецкой области старший солдат вместе с сослуживцами пытался эвакуировать раненого офицера. Во время эвакуации Андрей Волос получил ранение в результате снайперского выстрела и по дороге в госпиталь скончался.

Другим указом - № 469/2019 президент отметил государственными наградами военнослужащих, проявивших личное мужество и самоотверженно действовали, защищая Украину. Орденами «За мужество» II и III степеней, медалями «За воинскую службу Украине» и «Защитнику отечества» награждены 40 бойцов, 11 из них - посмертно.
ForUm

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