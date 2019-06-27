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В Киево-Печерской лавре в день обретения мощей священномученика Владимира (Богоявленского), Митрополита Киевского и Галицкого, 27 июня, были совершены торжественные богослужения.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, накануне вечером мощи святого были перенесены из Дальних пещер, где они постоянно почивают, в Трапезный храм. Там же было совершено всенощное бдение у мощей священномученика Владимира, которое в сослужении братии обители возглавили наместник Свято-Введенского мужского монастыря столицы архиепископ Фастовский Дамиан и епископ Петропавловский Андрей.

В сам день праздника Божественную литургию в том же храме совершил викарий Днепропетровской епархии УПЦ епископ Петропавловский Андрей, который ранее нес послушание ризничного Киево-Печерской лавры. Владыке Андрею сослужили братия лавры в священном сане.

Во время богослужения были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.
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