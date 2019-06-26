У кандидата в народные депутаты от «Европейской Солидарности», бывшего советника пятого президента Петра Порошенко, волонтера Юрия Бирюкова проводят обыски, сообщает пресс-служба политсилы.

«Обыски у кандидата в народные депутаты от «Европейской Солидарности», известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня с откровенно немотивированным решением суда, партия «Европейская Солидарность» считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам», – говорится в сообщении.

«За последний месяц реваншисты при молчаливом согласии новой власти стремительными темпами пытаются отвоевать утраченные позиции. Через суды массово отменяются предыдущие решения команды Петра Порошенко. А следственные органы в критический политический момент, в разгар предвыборной кампании, по надуманным основания атакуют именно тех, кто больше всего сделал для армии, кто помог остановить орду Путина в 2014 году», – подчеркнули в ЕС.

В партии отметили, что Юрий Бирюков - один из первых волонтеров, который с первых дней российской агрессии помогал Вооруженным силам Украины. «Его организация «Крылья Феникса» спасла жизнь сотням украинских военных, обеспечивая их бронежилетами и касками. Он никогда не был материально ответственным должностным лицом, но его действия остановили коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечение армии, которая стала на защиту страны. И сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном», – сказано в сообщении.