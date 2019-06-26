Прошлой ночью профильные комитеты ПАСЕ, рассмотрев вопрос о полномочиях делегации РФ, приняли рекомендацию подтвердить их даже без минимальных санкций, которые оставались разрешенными после решения ассамблеи, принятого в понедельник.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на решениями комитетов.

Мониторинговый комитет ПАСЕ, который рассматривал вопрос нарушений принципов Совета Европы со стороны РФ и членов российской делегации, не нашел оснований предлагать ассамблее налагать на россиян какие-либо ограничения.

Кроме того, в докладе комитета среди требований и призывов к РФ не оказалось пунктов, касающихся оккупированного Крыма, нападения РФ на Донбасс и фактического контроля на этой территории, за исключением упоминания о сбитом авиалайнере MH17.

Регламентный комитет, который разбирался с присутствием в составе делегации РФ депутатов, голосовавших за аннексию Крыма, а также избранных с учетом голосов крымчан, вообще отказался от доклада.

В этих обстоятельствах полномочия депутатов от РФ почти гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после скандального решения ПАСЕ, принятого в понедельник.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.