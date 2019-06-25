Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прибыл с необъявленным визитом в афганскую столицу Кабул для встречи с президентом страны Ашрафом Гани. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, на пути в Индию госсекретарь Помпео приехал в Кабул, чтобы обсудить следующий раунд мирных переговоров с движением «Талибан», который начнется 29 июня в столице Катара.

Также госсекретарь планирует обсудить ситуацию с безопасностью во время выборов президента Афганистана, которые запланированы на сентябрь.

Кроме того, Помпео намерен встретиться с премьер-министром Афганистана Нарендрой Моди и другими официальными лицами страны.

НАпомним, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит с рабочим визитом Канаду.