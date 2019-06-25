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Утром 25 июня в энергосистеме Украины улучшился баланс производства и потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«На 10:00 в системе имеются горячие резервы ТЭС (недогруженные энергоблоки) на уровне 237 МВт. Холодные резервы (загруженные готовые к работе энергоблоки) отсутствуют», – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что количество энергоблоков ТЭС, находящихся на аварийном ремонте, увеличилось с четырех до шести общей мощностью 2051 МВт. Из-за отсутствия угля, как и вчера, не работают 10 энергоблоков.

Напомним, 22 июня «Укрэнерго» сообщила, что из-за жары в Украине возможно возникновение чрезвычайной ситуации в энергосистеме, что может привести к отключениям электроэнергии.
ForUm

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