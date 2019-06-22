Национальная компания «Укрэнерго» сообщила, что из-за жары в Украине возможно возникновение чрезвычайной ситуации в энергосистеме, что может привести к отключениям электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба «Укренерго».

В «Укрэнерго» рассказали, что за последние две недели в Украине были зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик мощности потребления составил 17935 МВт.

Также они сообщили, что в энергосистеме Украины отсутствуют нормативные резервы мощности на энергоблоках. В настоящее время 7 блоков ТЭС находятся вне резерва из-за отсутствия угля. Только за 10 дней жары запас угля на ТЭС уменьшился почти на 10%.

«Ситуация усугубляется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС», - заявили в «Укрэнерго».

Они отметили, что при дальнейшем повышении температуры и при выводе блоков ТЭС в аварийный ремонт может сложиться чрезвычайная ситуация.

«Это значит, что в Укрэнерго не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях Укрэнерго может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы», - рассказали в компании.

Погода в Киеве на выходных и в понедельник останется жаркой, а со вторника возможно ослабление жары.