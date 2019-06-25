Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.

Украинская делегация обратится к Верховной Раде относительно необходимости срочно рассмотреть вопрос о приостановлении участия Украины в работе ПАСЕ.

Министерство иностранных дел Украины считает, что принятая ПАСЕ резолюция является недопустимой уступкой РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в связи с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации.

Позже появилась реакция США на решение ПАСЕ.

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Суд не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года.

Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен.

Также Национальный банк Украины с 1 октября выводит из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек.

Известный украинский спортсмен Владимир Кличко обнародовал видео ночной эвакуации с яхты, на которой во время следования из Ибицы на Майорку произошел пожар.

По его словам, огонь вспыхнул, когда судно находилось в семи морских милях от берега.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит с рабочим визитом Канаду. Как сообщается, рабочий визит главы государства состоится с 1 по 3 июня.

Мэру Одессы, сопредседателю партии «Доверяй делам» Геннадию Трухану Специализированная антикоррупционная прокуратура просит 12 лет тюрьмы.