Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций
После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.
Украинская делегация обратится к Верховной Раде относительно необходимости срочно рассмотреть вопрос о приостановлении участия Украины в работе ПАСЕ.
Министерство иностранных дел Украины считает, что принятая ПАСЕ резолюция является недопустимой уступкой РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в связи с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации.
Позже появилась реакция США на решение ПАСЕ.
Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.
Суд не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года.
Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен.
Также Национальный банк Украины с 1 октября выводит из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек.
Известный украинский спортсмен Владимир Кличко обнародовал видео ночной эвакуации с яхты, на которой во время следования из Ибицы на Майорку произошел пожар.
По его словам, огонь вспыхнул, когда судно находилось в семи морских милях от берега.
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит с рабочим визитом Канаду. Как сообщается, рабочий визит главы государства состоится с 1 по 3 июня.
Мэру Одессы, сопредседателю партии «Доверяй делам» Геннадию Трухану Специализированная антикоррупционная прокуратура просит 12 лет тюрьмы.
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