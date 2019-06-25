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Соединенные Штаты Америки не являются членом Совета Европы, однако всегда четко высказывались против безусловного возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Об этом заявил во время встречи с журналистами временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает корреспондент Укринформа.

«Вы знаете, что США не являются членом Совета Европы, вы также знаете, что мы выступали против возвращения России в ПАСЕ и четко выражали свою позицию», - сказал Тейлор.

В этом контексте он отметил усилия украинской делегации, которые она приложила, чтобы предотвратить возвращение россиян в ПАСЕ. Тейлор также подчеркнул, что, по мнению США, Россия не должна включаться в состав делегаций, а ЕС и Совет Европы принимать у себя тех россиян, которые находятся в санкционном списке Евросоюза и США.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.
ForUm

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