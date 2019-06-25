Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в связи с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе во время официальных визитов во Францию ​​и Германию лично обсуждал вопрос возврата российской делегации с президентом Франции Эммануэлем Макрона и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и сделали иначе», - отметил Зеленский.

Глава государства выразил надежду, что сторонники возвращения российской делегации, аргументировали свою позицию необходимостью защиты прав человека и гражданина, отстаивать также возвращение пленных украинских моряков. Ведь сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву.

«Главным аргументом за возвращение стала необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных. А еще хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблее - организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, - будут отстаивать и требовать другого возвращения - возвращение пленных украинских моряков», - подчеркнул президент.

Также глава государства поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественные национальные делегации, которые мужественно боролись до конца в отстаивании позиции Украины.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.