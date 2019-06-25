Министерство иностранных дел Украины считает, что принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюция «Усиление процесса принятия решений Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования» является недопустимой уступкой Российской Федерации, которая с 2014 года осуществляет вооруженную агрессию против Украины, грубо нарушая нормы и принципы международного права, в том числе устав Совета Европы, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ, предусмотренное принятой резолюцией, произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны Российской Федерации, кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, одобренных в ответ на российскую агрессию», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что произошедшее сегодня в ПАСЕ является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации. «К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой - поощряет агрессора, уходя ему на уступки», – отметили в ведомстве.

«Лишив себя возможности использовать более действенные санкции, Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а затем и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы, в том числе в Российской Федерации. Досадно констатировать сегодня, когда Совет Европы отмечает свою 70-ю годовщину, что ее Парламентская ассамблея потеряла свой авторитет, и организация больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели», – сказано в заявлении.

В МИД Украины подчеркнули, что последовательно выступали против такого сценария, и эта позиция остается неизменной. «Несмотря не то, что сегодня мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма, моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы. Это были именно те страны, которые в своей недавней истории или были оккупированы СССР, или сегодня страдают от российской оккупационной власти, которая продолжает осуществлять агрессию и убивать их граждан. И именно они достойны считаться настоящими защитниками ценностей той Европы, к которой принадлежит Украине», – сказано в сообщении.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.





