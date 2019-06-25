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Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает Радио Свобода.

Суд не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года.

На сегодняшнем заседании суд заслушал короткое выступление представителя прокуратуры, а затем — четырех защитников Фирташа и объявил перерыв. Помимо самого Фирташа и его адвокатов, на заседании присутствовали народные депутаты Сергей Левочкин, Михаил Папиев, экс-банкир Денис Горбуненко, украинские и австрийские СМИ. Небольшой зал суда был переполнен.

Ранее СМИ сообщали, что Фирташа могут экстрадировать в США в начале июля.

Как сообщалось, Дмитрия Фирташа задержали в Австрии 12 марта 2014 года по запросу Министерства юстиции США. Ведомство обвиняло украинского олигарха в даче взятки в сумме 18,5 млн долларов, чтобы получить разрешение на добывание титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать в США.

Суд в Австрии почти сразу освободил Фирташа под залог в 125 млн евро с условием, что он не будет выезжать из страны. С тех пор украинский олигарх ждет решения по делу о его экстрадиции в США.
ForUm

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