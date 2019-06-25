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Известный украинский спортсмен Владимир Кличко обнародовал видео ночной эвакуации с яхты, на которой во время следования из Ибицы на Майорку произошел пожар.

По его словам, огонь вспыхнул, когда судно находилось в семи морских милях от берега.

Благодаря оперативной реакции на инцидент команды яхты, а также сотрудников береговой и пожарной охраны Майорки, в результате происшествия никто не пострадал, однако Кличко в итоге пришлось отменить свое участие в благотворительном мероприятии фонда Ein Herz für Kinder, на которое он и направлялся.

«Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Майорки, а также нашей команде на борту, члены которой сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывести всех на берег как можно быстрее», - сообщил сам Кличко.
ForUm

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