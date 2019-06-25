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Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обратится к Верховной Раде относительно необходимости срочно рассмотреть вопрос о приостановлении участия Украины в работе ПАСЕ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Леонид Емец.

«Решения украинской делегации в ПАСЕ. 1. Прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий российской делегации. 2. Делегация обращается к Верховной Раде Украины относительно необходимости срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ. 3. Делегация обращается к президенту и МИД относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы», - написал он.


Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.

 
ForUm

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