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В Киеве на улице Грушевского мужчина разгромил мемориал герою Небесной сотни Сергею Нигояну.  Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор организации С14 Сергей Мазур.

«Мемориал героя Небесной сотни Сергея Нигояна разбит. Разбиты лампадки, разорваны флаги, разбросаны цветы, шины и брусчатка. Вандала уже задержали. Как ни странно им оказался сторонник России. Им занимается полиция», - написал он.

Мазур призвал жителей города принести к мемориалу свежие цветы и новые лампадки.
ForUm

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