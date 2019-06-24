В Киеве на улице Грушевского мужчина разгромил мемориал герою Небесной сотни Сергею Нигояну. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор организации С14 Сергей Мазур.

«Мемориал героя Небесной сотни Сергея Нигояна разбит. Разбиты лампадки, разорваны флаги, разбросаны цветы, шины и брусчатка. Вандала уже задержали. Как ни странно им оказался сторонник России. Им занимается полиция», - написал он.

Мазур призвал жителей города принести к мемориалу свежие цветы и новые лампадки.