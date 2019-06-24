Власти Эфиопии взяли под контроль ситуацию в регионе Амхара, где 22 июня мятежники попытались совершить государственный переворот. Об этом в Twitter сообщила канцелярия премьер-министра Эфиопии, передает 112 Украина.

«Ситуация в регионе Амхара сейчас полностью под контролем федерального правительства, действующего в сотрудничестве с региональными властями», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что правительство принимает меры для обеспечения национальной безопасности и привлечения к ответственности участников мятежа.

Напомним, 22 июня в Эфиопии в ходе беспорядков в северных районах страны убиты начальник генерального штаба обороны и несколько высокопоставленных чиновников.