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Власти Эфиопии взяли под контроль ситуацию в регионе Амхара, где 22 июня мятежники попытались совершить государственный переворот. Об этом в Twitter сообщила канцелярия премьер-министра Эфиопии, передает 112 Украина.

«Ситуация в регионе Амхара сейчас полностью под контролем федерального правительства, действующего в сотрудничестве с региональными властями», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что правительство принимает меры для обеспечения национальной безопасности и привлечения к ответственности участников мятежа.

Напомним, 22 июня в Эфиопии в ходе беспорядков в северных районах страны убиты начальник генерального штаба обороны и несколько высокопоставленных чиновников.
ForUm

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