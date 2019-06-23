Командующий совместными операциями вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Голями Рашид заявил, что любой конфликт с Ираном может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона, а также ставит под удар американские войска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рашид заявил, что правительству США необходимо действовать очень ответственно, чтобы они смогли защитить жизни американских солдат и избегали неправомерных действий в регионе.

«Если в регионе разразится конфликт, ни одна страна не сможет управлять его масштабами и сроками», - подчеркнул генерал-майор.

В Иране пообещали противостоять угрозам США. Также, Дональд Трамп заявил, что вовсе не отменял удар по Ирану.