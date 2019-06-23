Президент США пояснил, как именно следует расценивать его решение не наносить удар по Ирану.

Об этом Дональд Трамп сообщил в Twitter.

«Я вовсе не отменял удар по Ирану, как об этом сообщили некоторые. Я просто приостановил его в этот раз», - написал глава Белого дома.

I never called the strike against Iran “BACK,” as people are incorrectly reporting, I just stopped it from going forward at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2019 г.

Напряженность между странами обострилась в четверг, 20 июня, когда иранская ракета сбила американский беспилотник Global Hawk.

По данным иранских военных, дрон был уничтожен после того, как вошел в воздушное пространство Ирана, в Вашингтоне это отрицают. В МИД Ирана назвали ложью слова о том, что он находился в нейтральном воздушном пространстве, и заявили, что обратятся в ООН.

Как стало известно ранее, СМИ узнали о роли ведущего Fox News в отказе Трампа от удара по Ирану. В Иране пообещали противостоять угрозам США.