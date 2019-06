Об этом Дональд Трамп сообщил в Twitter.

«Я вовсе не отменял удар по Ирану, как об этом сообщили некоторые. Я просто приостановил его в этот раз», - написал глава Белого дома.

I never called the strike against Iran “BACK,” as people are incorrectly reporting, I just stopped it from going forward at this time!