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Президент США пояснил, как именно следует расценивать его решение не наносить удар по Ирану.

Об этом Дональд Трамп сообщил в Twitter.

«Я вовсе не отменял удар по Ирану, как об этом сообщили некоторые. Я просто приостановил его в этот раз», - написал глава Белого дома.

Напряженность между странами обострилась в четверг, 20 июня, когда иранская ракета сбила американский беспилотник Global Hawk.

По данным иранских военных, дрон был уничтожен после того, как вошел в воздушное пространство Ирана, в Вашингтоне это отрицают. В МИД Ирана назвали ложью слова о том, что он находился в нейтральном воздушном пространстве, и заявили, что обратятся в ООН.

Как стало известно ранее, СМИ узнали о роли ведущего Fox News в отказе Трампа от удара по Ирану. В Иране пообещали противостоять угрозам США.
ForUm

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