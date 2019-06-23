также в разделеМир
Трамп: Я вовсе не отменял удар по Ирану 177
В Иране пообещали противостоять угрозам США 30
Протесты в Тбилиси: более 50 пострадавших остаются в больницах 33
Некоторые российские авиакомпании прекратили продажу билетов в Грузию 31
Трамп выдвинул кандидата на пост главы Пентагона 23
Протесты в Тбилиси продолжаются 43
Венецианская комиссия признала неконституционным отстранения Додона 95
Кризис в Грузии: Спикер парламента подал в отставку 70
У Путина назвали протесты в Тбилиси «русофобской провокацией» 22
В ходе протестов в Грузии пострадали 240 человек 32
Премьер Грузии обвинил оппозицию в насильственных действиях 18
В Тбилиси произошли массовые протесты из-за скандала с российским депутатом 72
В нефтепроводе Дружба снова обнаружили грязную нефть 62
На кресло премьера Великобритании осталось 4 претендента 26
В Еврокомиссии заявили, что ЕС справился с российскими контрсанкциями 27
Число беженцев в мире достигло рекордного уровня 37
ЕС отложил начало переговоров о членстве Северной Македонии и Албании 31
Трамп официально объявил о начале предвыборной кампании 24

После длительных столкновений между экологическими активистами и полицейскими, немецким правоохранителям удалось вытеснить протестующих за пределы угольного карьера Гарцвайлер.

Об этом сообщает DW.

«Отрядам полиции удалось вытеснить из угольного карьера Гарцвайлер экологических активистов, протестовавших против использования бурорго угля в энергетике ФРГ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно представители активистов уверяют, что некоторые из протестующих до сих пор находятся в труднодоступных местах карьера Гарцвайлер, расположенного вблизи города Аахен.

Накануне во время протестов экологических активистов дошло до столкновений между демонстрантами и полицией. Некоторые из активистов сумели попасть на территорию карьера Гарцвайлер. Представители митингующих сообщили о многих раненых в их рядах в результате столкновений с полицией. Некоторым из пострадавших активистов понадобилось стационарное лечение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1854 грн.
9
Теги