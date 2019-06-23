После длительных столкновений между экологическими активистами и полицейскими, немецким правоохранителям удалось вытеснить протестующих за пределы угольного карьера Гарцвайлер.
Об этом сообщает DW.
«Отрядам полиции удалось вытеснить из угольного карьера Гарцвайлер экологических активистов, протестовавших против использования бурорго угля в энергетике ФРГ», - говорится в сообщении.
Отмечается, что одновременно представители активистов уверяют, что некоторые из протестующих до сих пор находятся в труднодоступных местах карьера Гарцвайлер, расположенного вблизи города Аахен.
Накануне во время протестов экологических активистов дошло до столкновений между демонстрантами и полицией. Некоторые из активистов сумели попасть на территорию карьера Гарцвайлер. Представители митингующих сообщили о многих раненых в их рядах в результате столкновений с полицией. Некоторым из пострадавших активистов понадобилось стационарное лечение.
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