После длительных столкновений между экологическими активистами и полицейскими, немецким правоохранителям удалось вытеснить протестующих за пределы угольного карьера Гарцвайлер.

Об этом сообщает DW.

«Отрядам полиции удалось вытеснить из угольного карьера Гарцвайлер экологических активистов, протестовавших против использования бурорго угля в энергетике ФРГ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно представители активистов уверяют, что некоторые из протестующих до сих пор находятся в труднодоступных местах карьера Гарцвайлер, расположенного вблизи города Аахен.

Накануне во время протестов экологических активистов дошло до столкновений между демонстрантами и полицией. Некоторые из активистов сумели попасть на территорию карьера Гарцвайлер. Представители митингующих сообщили о многих раненых в их рядах в результате столкновений с полицией. Некоторым из пострадавших активистов понадобилось стационарное лечение.