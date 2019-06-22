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Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов в рамках визита в США обсудил предстоящий визит президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 22 июня.

«Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который должен состояться вскоре по приглашению президента США Дональда Трампа», – говорится в сообщении.

Баканов проинформировал американскую сторону о ряде стратегических посланий главы украинского государства. В частности, на встрече с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции государства.

И.о. главы СБУ отметил преданность новой команды в Киеве курсу политических и экономических реформ, приближающих Украину к лучшим европейским стандартам.

«Стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах, подчеркнув важность последовательной поддержки со стороны Конгресса США евроатлантического курса Украины», – отметили в СБУ.

На встрече со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Хилл Баканов обсуждал практические шаги стратегического партнерства между двумя государствами.

«Украина рассчитывает на непрерывный и более интенсивный диалог с представителями Белого дома и Государственного департамента США», – сказал он.

Член Палаты представителей, сопредседатель Украинского конгресса Марсия Каптур заверила в поддержке Украины со стороны американских законодателей в контексте дальнейшего углубления сотрудничества по безопасности между двумя странами.

Визит Баканова проходит по приглашению американской стороны, его цель – ознакомить руководителя СБУ с результатами украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности.

Напомним, 1 июня стало известно, что Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.
ForUm

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