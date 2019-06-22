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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений украинцев. Об этом он заявил в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, сообщает пресс-служба президента в субботу, 22 июня.

Зеленский напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года состоялась бомбардировка Киева.

«Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну», – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что «война приносит только кровь, горе и страдания».

«Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни», – резюмировал глава государства.

Напомним, в Украине сегодня День скорби и чествования памяти жертв войны.
ForUm

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