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Сегодня в Украине День скорби и памяти жертв Второй мировой войны.

Ежегодно этот День проходит 22 июня, в день начала немецко-советского периода войны, унесшего жизни около 8-10 млн украинцев.

День памяти учрежден указом Президента Украины № 1245/2000 от 17 ноября 2000 года, Верховная Рада ввела всеукраинскую минуту молчания в этот день.

Ежегодно 22 июня проходит спуск государственного флага Украины с черными лентами на домах и сооружениях органов и учреждений государственной власти.

Кроме того, Госкомитет телевидения и радиовещания будет обеспечивать ограничение трансляции развлекательных программ радио и телевидения, а также в 10:00 прерывать трансляцию передач в память погибших в войне.

Напомним, сегодня на Донбассе ранен один украинский боец. Об этом сообщает командование сил ООС.
ForUm

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