также в разделеСпорт
Срна будет работать в тренерском штабе «Шахтера» 19
Украина выиграла апелляцию у Люксембурга и Португалии по делу Мораеса 59
Платини отпустили после допроса 17
Экс-президента УЕФА Платини арестовали во Франции 72
Харлан выиграла «золото» чемпионата Европы по фехтованию 22
Cборная Украины U20 впервые в истории стала чемпионом мира по футболу 348
Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА 47
Португалец Каштру стал главным тренером «Шахтера» 27
Молодежная сборная Украины по футболу вышла в финал ЧМ 93
Португальский тренер покидает «Шахтер» 38
Юношеская сборная впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ 45
Юношеская сборная по футболу прошла в четвертьфинал чемпионата мира 32
Чемпион мира Джошуа сенсационно проиграл Руису 64
Ливерпуль - победитель Лиги чемпионов 44
Сегодня состоится финал Лиги чемпионов 33
Украинская теннисистка получила пожизненную дисквалификацию 105
Усик дебютирует в супертяжелом весе в сентябре 69
Украинка Даяна Ястремская выиграла турнир WTA в Страсбурге 46
Торжественная церемония открытия втторых в истории Европейских игр-2019 состоялась на национальном олимпийском стадионе Динамо в Минске.

Гостей вечера ждала увлекательная высокотехнологичная шоу-программа с элементами виртуальной реальности, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Участников Европейских игр поздравили президент Европейского олимпийского комитета Янез Косьянчич, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

На трибунах поддерживал украинскую сборную президент НОК Сергей Бубка.

Традиционно особой частью церемонии стал парад команд-участниц. Флаг Украины нес олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Николай Мильчев.

На церемонии были провозглашены клятвы спортсменов, тренеров и судей, запестрели флаги на флагштоке и был зажжен огонь Игр.

Напомним, в Минске-2019 украинская команда представлена ​​198 спортсменами в 15-ти видах спорта (22 дисциплины).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги