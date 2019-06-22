Гостей вечера ждала увлекательная высокотехнологичная шоу-программа с элементами виртуальной реальности, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Участников Европейских игр поздравили президент Европейского олимпийского комитета Янез Косьянчич, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
На трибунах поддерживал украинскую сборную президент НОК Сергей Бубка.
Традиционно особой частью церемонии стал парад команд-участниц. Флаг Украины нес олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Николай Мильчев.
На церемонии были провозглашены клятвы спортсменов, тренеров и судей, запестрели флаги на флагштоке и был зажжен огонь Игр.
Напомним, в Минске-2019 украинская команда представлена 198 спортсменами в 15-ти видах спорта (22 дисциплины).
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