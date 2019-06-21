Россия хочет утилизировать захваченную в 2014-м году подводную лодку «Запорожье» (U-001) проекта 641 ВМС ВС Украины, сообщает Украинский милитаристский портал.

Соответствующее решение объявило министерство обороны России на тендере по утилизации ряда кораблей.

В самом тендере указывается о намерении ликвидировать подводную лодку проекта 641 без указания ее названия, однако известно, что в распоряжении России есть только одна подводная лодка этого проекта – захваченная в 2014-м году субмарина «Запорожье» (U-001).

Большая подводная лодка проекта Б-641 была заложена под стапельным номером С260 в марте 1970 года на Новоадмиралтейском заводе (г. Ленинград). В апреле на Северном флоте был сформирован экипаж и назначен первый командира капитана 3 ранга Владимир Косенко. Эти моряки принимали активное участие в достройке лодки. В мае того же года субмарина была спущена на воду. 4 октября на ней был поднят Военно-морской флаг, далее - государственные испытания и, наконец, знаковое событие – подводная лодка была включена в состав ВМФ СССР.

Свой боевой путь она начала на Северном флоте уже в феврале 1971 года.

В составе ВМС почти все время находилась в ремонте.