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Народный депутат Виктор Романюк обратился в Окружной административный суд Киева и просил закрыть Свято-Владимирский храм УПЦ, который находится в помещении комитетов Верховной Рады Украины.

Фото: скрин, Ютуб

В обосновании своих требований, в частности, Романюк отметил, что существование церкви создает угрозу для его жизни и здоровья во время работы в комитетах ВР, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на информационно-просветительский отдел и Dsnews.ua.

18 июня в судебном реестре было опубликовано решение по данному иску. Суд обязал Управление административными зданиями Управления по делам Аппарата Верховной Рады Украины прекратить деятельность Свято-Владимирского храма.

Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы непосредственно в суд апелляционной инстанции в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.
ForUm

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