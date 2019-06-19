также в разделеОбщество
Суд вернул Мосийчуку его иск о запрете «Киевпрайда» 6
На аудит Укроборонпрома выделили еще 500 тысяч 5
НБУ обжаловал решение суда по проверке Приватбанка накануне национализации 7
СБУ разоблачила сеть антиукраинских интернет-агитаторов 21
Подозреваемых в сбитии MH17 объявят в международный розыск 17
ГБР расследует скандальную драку полицейских с женщиной 34
Суд продлил арест Ефремова до августа 35
В НБУ назвали положительной ситуацию в переговорах с МВФ 12
Зеленский назвал гибель Тымчука большой потерей для страны 55
СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела МН17 21
Правительство на 50% сократило численность сотрудников РГА 41
Кабмин обратился к правоохранителям из-за переименования проспекта в Харькове 81
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 21
Следователи назвали имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17 1214
По делу Гандзюк в Херсоне и области проводят 13 обысков 27
Bellingcat обнародовал имена подозреваемых в сбитии MH17 140
У экс-замглавы Херсонской ОГА проводят обыски по делу Гандзюк 21
Оккупанты снова провели обыски в домах крымских татар 23

Народный депутат Виктор Романюк через суд добился закрытия Свято-Владимирского храма УПЦ Московского патриархата, который находится в помещении комитетов Верховной Рады.

Об этом говорится в судебном реестре, сообщает Украинская правда.

Романюк обратился в Окружной административный суд Киева и просил закрыть церковь и признать противоправной бездеятельность управления аппарата Рады, который до сих пор не прекратил деятельность церкви УПЦ МП в помещении комитетов.

В обосновании своих требований Романюк отметил, что функционирование церкви осуществляется незаконно и создает угрозу его жизни и здоровью во время работы в комитетах ВР.

Также нардеп утверждал, что у данного сооружения нет документов о создании религиозной организации, а также разрешительных документов на переоборудование помещения в административном здании Рады.

Романюк заявил, что церковь создали еще в 2008 году, а в 2017 кабинет №713, где расположена церковь, закрепили за нардепом Юрием Мирошниченко. Мирошниченко отдали кабинет под «Комнату милосердия», но чем обусловлено решение оформить его в религиозном стиле, в управлении ВР не знают.

В феврале суд решил открыть производство по делу и рассмотреть его по упрощенным правилам без уведомления участников дела.

12 июня суд частично удовлетворил иск и обязал «управление административными зданиями управления делами аппарата Верховной Рады прекратить деятельность церкви путем освобождения кабинета №713».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги