Следком РФ заочно предъявил обвинение бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку в совершении нападения на российское посольство в Киеве в 2016 году.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела получены неопровержимые доказательства участия в нападении бывшего депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука. В результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу Посольства России в Украине причинен значительный материальный ущерб», - говорится в сообщении.

Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в розыск.

СК России к уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения Российской Федерации привлечены и другие депутаты Украины – Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский.