Фальсификации выборов в городе Василькове Киевской области были не просто тотальными, но и циничными. Такое мнение выразил экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале.

«Например, в селе Яцки по данным ТИК проголосовало почти 96% избирателей.

Рекордное количество голосов набрала партия «За майбутнє» и кандидат на должность городского головы Наталья Баласинович. Вчера поздно вечером разговаривал с №1 избирательного списка «Европейской Солидарности» Оксаной Перинской и узнал, что их политсила собирается оспаривать результаты выборов по этому участку. Таким образом, в борьбе против фальсификаций в Василькове участвуют самые разные партии которые являются политическими оппонентами!», - написал Мосийчук.

Напомним, Главное управление Национальной полиции в Киевской области зарегистрировало более 10 уголовных дел по фактам нарушения избирательного законодательства в Васильковской ОТГ. Почти все из них –в пользу кандидата на Васильковского городского голову Наталью Баласинович. Кроме того, сама Баласинович была поймана на попытке вмешательства в электронную систему выборов.