Окружной административный суд города Киева просят запретить проведение 23 июня Марша равенства «КиевПрайд». С соответствующим иском в суд обратился народный депутат Игорь Мосийчук, сообщается на сайте суда.
Истец просит признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации за несовершение действий по запрету проведения 23 июня Марша равенства «КиевПрайд» и просит суд вынести решение о запрете его проведения.
Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.
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