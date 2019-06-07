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Окружной административный суд города Киева просят запретить проведение 23 июня Марша равенства «КиевПрайд». С соответствующим иском в суд обратился народный депутат Игорь Мосийчук, сообщается на сайте суда.

Истец просит признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации за несовершение действий по запрету проведения 23 июня Марша равенства «КиевПрайд» и просит суд вынести решение о запрете его проведения.

Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.
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