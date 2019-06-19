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Сотрудники Службы безопасности Украины во время выполнения задач по обеспечению информационной безопасности государства выявили и пресекли деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях нашего государства, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что сеть имела ячейки в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Николаеве, Житомире и Сумах, управление ею осуществлялось с территории Российской Федерации.

Агитаторы, используя социальную сеть Facebook, а также запрещены в Украине ресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассники», распространяли информационные материалы деструктивного характера. Они, в частности, распространяли публикации с призывами к искусственному расшатыванию общественно-политической ситуации в стране, а также осуществляли среди пользователей социальных сетей подбор единомышленников для привлечения их к противоправной информационной деятельности.

Оперативники СБ Украины задокументировали, что от российских кураторов задачи были направлены на радикализацию общественных настроений в государстве во время выборов в Верховную Раду Украины, в частности, из-за распространения дезинформации о переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, провоцирование националистически настроенных лиц к протестным действиям.
ForUm

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