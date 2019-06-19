Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает проработать возможность введение в Украине предельной цены на тепло и горячую воду уже со следующего отопительного сезона с целью, во-первых, приведения цен на этот ресурс до обоснованного уровня, а во-вторых - защиты потребителей от завышенных тарифов. Об этом глава правительства заявил во время заседания Кабинета Министров, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он отметил, что сегодня правительству удалось заставить НАК «Нафтогаз Украины» снизить цену на газ для населения. Сейчас она почти одинакова для всех регионов. Зато цена на тепло - разная. И иногда разница составляет 2 раза и более. Ситуация осложняется еще и тем, что теплокоммунэнерго является фактическим монополистом. «Когда человек получает платежку в 2,5 тыс. грн (за тепло), а мог бы получать 1,3 тыс. - жаловаться ему некому. Просто идет и платит. Платит за бесхозяйственность», - сказал Гройсман.

Он отметил, что качество коммунальных услуг и их справедливая стоимость - прямая ответственность местных властей. «Мы увеличили местные бюджеты в 4 раза, - отметил премьер-министр. - Людей в общинах надо уважать. Даю поручение Министерству юстиции, Министерству регионального развития, строительства ЖКХ внести вопрос экономически обоснованного ограничения цен на тепло и горячую воду со следующего отопительного сезона. Надо проинспектировать системы производства тепла и сделать выводы».

По расчетам правительства, введение такого ограничения позволит уменьшить стоимость тепла на 15-20%.

«Сейчас есть все возможности дать человеку честную платежку. Я это подчеркиваю. Прошу профессионально к этому подойти. Если ТКЭ завышает цену, то это надо сказать! Это ответственность конкретного мэра и ТКЭ. Нельзя ворочать миллиардами и не думать о том, какое качество услуг получает человек. Для меня главное - защитить потребителя», – подытожил он.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» в июне снизил цену природного газа для нужд населения и других потребителей за ПСО в соответствии с постановлением Кабинета Министров №485 от 5 июня и она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).