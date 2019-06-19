Мощный взрыв в Донецке, который прогремел утром 19 июня, уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ), ранее стрелявшую по украинским территориям.

Об этом сообщил бывший военный разведчик, сотрудник фонда «Вернись живим» Андрей Рымарук, передает «Обозреватель».

«Помните, недавно российские оккупационные войска обстреливали населенный пункт Марьинка, где пострадали местные жители? Взрыв в Донецке – это самоликвидированная батарея САУ, калибром 152 мм. Это три единицы, которые как раз стреляли по Марьинке», – рассказал волонтер.

Как и кем именно была ликвидирована установка – самими террористами или украинскими войсками – Рымарук не уточнил.

«Я пока не могу разглашать всю информацию. Эта техника уничтожена. Она никогда больше не будет стрелять в сторону украинской территории», – отметил он.

Взрыв в Донецке 19 июня напугал местных жителей. По словам очевидцев, такого «горячего» утра в городе не было давно. В соцсетях пишут, что взрыв произошел около Петровского исполкома.

Напомним, 14 июня в результате обстрела боевиками жилых кварталов Марьинки пострадали 4 граждан, среди которых 9-летний ребенок.