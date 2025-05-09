Армія США оголосить конкурс на створення САУ наступного покоління

Тести одного з прототипів гаубиці, запропонованої для Армії США. Фото: Kristen Rounsaville/US Army

Армія Сполучених Штатів збирається ініціювати конкурс серед виробників озброєння на створення самохідної гаубиці наступного покоління, яка має підвищити можливості далекобійної артилерії.

Як інформує портал Defense Industry Europe, ця ініціатива є результатом комплексної оцінки наявних в Армії США артилерійських систем, передає АрміяInform. Пентагон прагне визначити платформу для задоволення майбутніх оперативних вимог і розширити можливості вогневої підтримки.

Генерал-майор Гленн Дін, виконавчий директор програми наземних бойових систем, підтвердив, що «повний і відкритий» конкурс розпочнеться в середині лютого. Перший етап буде зосереджений на тестуванні зрілих платформ, без негайного відбору, оскільки компанії отримуватимуть контракти на участь.

Кількість фірм-конкурентів не розголошується, але учасники проходитимуть «тестування конкурентної оцінки» до 2026 року. Відгуки з цього етапу інформуватимуть про процес відбору для етапу II, коли контракти будуть присуджені тим, хто переходить до наступного етапу на початку 2027 року.

Армія США має намір вивести на озброєння нову самохідну гаубицю до 2030 року. Хоча офіційний запит пропозицій ще не опубліковано, ключовими критеріями оцінки будуть далекобійність, точність і обсяг вогню.

Мобільність і можливість оперативного відновлення також будуть важливими умовами, забезпечуючи ефективну та стійку вогневу підтримку артилерійської системи. Оцінюватимуться додаткові чинники, такі як скорострільність, ефективність перезарядки та швидке пересування між вогневими позиціями.

Рішення про запуск нового конкурсу було ухвалено після скасування програми щодо створення артилерійської гармати підвищеної дальності, яка мала на меті збільшити радіус дії гаубиці M109 Paladin до 70 кілометрів (43 милі). Останні міжнародні оцінки допомогли армії визначити потенційні рішення для усунення прогалин у можливостях.

Своєю чергою аналітики оборонного порталу Army Recognition (AR) зазначають, що хоча точна кількість конкурентів не розголошується, очікується, що в ньому візьмуть участь кілька компаній, деякі з яких вже добре відомі Армії США завдяки попередній співпраці. До таких фірм належать BAE Systems, Hanwha Defense, Rheinmetall, Elbit Systems і General Dynamics.

Варто зазначити, що жодна французька компанія не бере участі в цьому конкурсі. І така ситуація, на думку авторів сайту AR, може бути несподіваною, враховуючи досвід і промислові можливості французьких оборонників у сфері артилерії. Ця відсутність пов’язана з однією з обов’язкових умов, висунутих Армією США для участі в програмі: вимога до компаній мати виробничі потужності, розташовані на території США.

Пентагон планує розгорнути нову самохідну гаубицю до 2030 року, хоча офіційний запит пропозицій ще не був виданий. Очікується, що в міру розвитку змагань буде сформовано майбутнє бачення армійських артилерійських платформ, підвищуючи радіус дії та ефективність їх можливостей у вогневій підтримці.