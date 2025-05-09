Гроші Путіна на обслуговування Caesar: Франція спрямує доходи з росактивів на ремонт САУ

Франція спрямує доходи від заморожених російських активів на ремонт та обслуговування своїх САУ Caesar в Україні. Про це заявив глава французької дипломатії Жан-Ноель Барро у п'ятницю у Львові під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, передає Le Figaro.

За словами Барро, цей крок дозволить забезпечити оперативне технічне обслуговування самохідних артилерійських установок Caesar, які Франція раніше передала Україні для протидії російській агресії. Обслуговування здійснюватиметься через французьку компанію KNDS.

"Ми незабаром оголосимо, що завдяки мобілізації доходів від заморожених акцій Франція зможе через свою компанію KNDS забезпечити оперативне обслуговування гармат Caesar, які Франція поставила Україні, щоб протистояти атакам Росії", – цитує Барро "Європейська правда".

Це рішення стало можливим завдяки нещодавньому рішенню Європейського Союзу використовувати відсотки, отримані від заморожених російських активів, для допомоги Києву.

Зазначимо, що у червні 2024 року франко-німецький збройовий концерн KNDS, виробник САУ Caesar, офіційно відкрив дочірнє підприємство в Україні та анонсував створення центру технічного обслуговування цих артсистем.

Наразі Франція поставила Україні близько 60 одиниць САУ Caesar, відомих своєю точністю та здатністю випускати до шести снарядів на хвилину на відстань до 40 км.

Жан-Ноель Барро також наголосив на необхідності "підштовхнути Владіміра Путіна погодитися" на припинення вогню, назвавши його єдиною перешкодою на шляху до миру. Він також згадав нещодавні переговори президента Франції з Дональдом Трампом, де було висловлено цю позицію.