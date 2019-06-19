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В Украине, кроме большинства районов западных областей, объявлена чрезвычайная пожарная опасность, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по прогнозам Укргидрометцентра, 19-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По Киеву и Киевской области 19-23 июня также ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
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