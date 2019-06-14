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По прогнозам Украинского Гидрометцентра, 14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом сообщает ГосЧС.

По Киеву 14-15 июня высокая (4 класса) пожарная опасность. 16-17 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По Киевской области 14 июня по области высокая (4 класса), в северных и восточных районах чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 15-17 июня по области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
ForUm

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