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Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свое не слишком здоровое состояние во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Европейская правда».

Как сообщалось, во вторник днем, когда Меркель в жаркую погоду встретила Зеленского возле своего офиса и оба лидера слушали исполнение национальных гимнов, канцлер дрожала и покачивалась.

Ее поведение привлекло внимание журналистов, которые сделали вывод, что Меркель выглядела нездоровой. Но на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским Меркель заверила, что уже чувствует себя лучше.

«С тех пор я выпила по крайней мере три стакана воды - я, очевидно, нуждалась в этом, поэтому сейчас я чувствую себя очень хорошо», - сказала она.

Зеленский добавил, что во время инцидента стоял рядом с Меркель.

«Я стоял рядом с ней, поверьте мне, она была в безопасности», - сказал Глава государства.

Меркель в ответ на его комментарий засмеялась.
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