Канцлеру Германии Ангеле Меркель во вторник, 18 июня, во время официальной встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским стало плохо.

На распространенном в СМИ видео видно, как канцлера Германии сильно трясет, сообщает УНИАН.

Отмечается, что Меркель стало плохо, когда она вместе с Зеленским стояла на красной дорожке в ожидании гимнов стран. В какой-то момент ее начало трясти. За одну минуту канцлер Германии восемь раз поменяла положение рук.

При этом Владимир Зеленский все время стоял ровно.