Национальный банк сегодня находился под внешней DDoS-атакой, поэтому официальный сайт Национального банка временно работает в ограниченном режиме, сообщается на странице регулятора в Facebook.

«Критически важная электронная инфраструктура Национального банка работает в обычном режиме. В том числе – система электронных платежей, которой пользуются банки; электронная почта и внутренняя компьютерная сеть НБУ», - отмечается в сообщении.

В связи с ограниченным функционированием сайта официальный курс гривни публикуется на официальной странице НБУ в Facebook.

«Официальный курс гривни на 19 июня 2019 рассчитан на уровне 26,388427 за доллар США», - заявили в НБУ.

Продолжается работа по восстановлению надлежащей работы сайта Нацбанка. После его восстановления данные по расчету официального курса будут также размещены на главной странице сайта вместе с информацией об официальном курсе гривни к другим валютам.