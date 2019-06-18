Водитель автомобиля Mercedes, заехавшего на новый пешеходно-велосипедный мост в центре столицы ранее был лишен прав за пьяное вождение, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Отмечается, что правоохранителями было установлено местонахождение мужчины так и его автомобиля. «Отобрать объяснение по этой ситуации у водителя не удалось, поскольку он избегает общения с полицейскими», – говорится в сообщении.

«Сегодня управления патрульной полиции в городе Киеве направило мужчине (заказным письмом) вызов, которым официально пригласило его явиться в управление, чтобы в течение недели принять участие в рассмотрении дела об административном правонарушении. В случае, если человек не появится, дело будет рассмотрено в его отсутствие, ведь он предупрежден о его рассмотрении в установленный законом способ», – подчеркнули в полиции.



Отмечается, что сейчас патрульные продолжают отбирать объяснения у очевидцев происшествия для квалификации совершенного правонарушения. «Во время проверки материалов инспекторы также установили, что предполагаемый водитель ранее уже был лишен судом права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права», – подчеркнули в ведомстве.



«Сейчас патрульная полиция усматривает в действиях водителя сразу несколько административных правонарушений: управление автомобилем, будучи лишенным такого права судом, движение транспортного средства по пешеходной дорожке и создание аварийной ситуации», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее правоохранители установили личность владельца Mercedes, заехавшего на новый пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой в Киеве.