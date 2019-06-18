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Правоохранители установили личность владельца Mercedes, заехавшего на новый пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой в Киеве.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также – где находится автомобиль. Сейчас патрульные устанавливают всех лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения, и просят обратиться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности», - написал он в Facebook.

По данным СМИ, сразу после того, как автомобиль с госзнаком АА1068ВР (зарегистрирован в Голосеевском районе столицы) сфотографировали, он выехал в сторону Набережной и скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку, открыли 26 мая ко Дню Киева.

Буквально сразу там  повредили две секции стекла.
ForUm

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